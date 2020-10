Jugendeinrichtung in Dormagen : Polizei fahndet nach vermisster 13-Jähriger

Die 13-Jährige ist 1,63 Meter groß und war zuletzt bekleidet mit einem Rock mit schwarzer Strumpfhose und einer weißen Winterjacke. Foto: Fahndungsportal NRW

Dormagen Seit dem 8. Oktober wird ein 13-jähriges Mädchen aus einer Jugendeinrichtung in Dormagen vermisst. Der Aufenthaltsort ist unbekannt, vermutlich hielt die Gesuchte sich am Montag, 12. Oktober, noch in Düren auf.

Sorgerechtsbevollmächtigte erstatteten Vermisstenanzeige bei der Polizei. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Derzeit liegen der Kripo keine konkreten Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort der Minderjährigen vor. Es wird vermutet, dass sie sich am Montag, 12. Oktober, noch in Düren aufhielt.

In der Vergangenheit sei die 13-jährige Samanta P. öfters abgängig gewesen. Zuletzt wurde sie im Bereich Dormagen aufgegriffen. Diesmal seien keine konkreten Bezugspersonen oder Kontaktadressen bekannt. Sie ist 1,63 Meter groß, hat rote Haare und war zuletzt mit einem Rock mit schwarzer Strumpfhose und einer weißen Winterjacke bekleidet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

(NGZ)