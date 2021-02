Hinweise gesucht : Polizei sucht vermisste 13-Jährige aus Dormagen

Die Polizei sucht nach der 13-Jährigen aus Dormagen. Foto: Polizei

Dormagen Die Polizei sucht die 13-jährige Ilayda Alice F.. Sie hat am Donnerstag eine Jugendhilfeeinrichtung in Dormagen mit unbekanntem Ziel verlassen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich das Mädchen inzwischen in Bonn, Köln, Kerpen oder Aachen aufhält.

Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr Verschwinden am Donnerstag, 18. Februar, gegen 23 Uhr bemerkt. Die Kripo geht derzeit Hinweisen auf mögliche Aufenthaltsorte nach, die bislang aber nicht zum Auffinden der 13-Jährigen führten.

Die Fahndung, bei der auch ein Mantrailer-Diensthund eingebunden wird dauert derzeit an. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich das Mädchen inzwischen in Bonn, Köln, Kerpen oder Aachen aufhält.

Ilayda Alice F. ist 13 Jahre alt, etwa 162 Zentimeter groß, von hagerer Statur, hat lange leicht gelockte, dunkle Haare, ein schmales Gesicht und trägt vermutlich einen roten Pullover, eine schwarze Hose und schwarze Sportschuhe. Zum offiziellen Fahndungsaufruf geht es hier.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat 25 in Dormagen unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

(NGZ)