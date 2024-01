Fahndung in Dormagen Polizei nimmt einen Täter nach Überfall auf Tankstelle fest

Mehrere Streifenwagen rückten am vergangenen Freitag gegen 21.35 Uhr zu einer Tankstelle in der Florastraße aus. Zwei Mitarbeiterinnen hatten die Tankstelle durch einen Notausgang verlassen und den Notruf gewählt. Zuvor konnten sie über die Videoaufzeichnung beobachten, wie drei maskierte Personen den Verkaufsraum betraten. Eine Person hielt eine Pistole in der Hand, die sich im weiteren Einsatzverlauf als Anscheinswaffe herausstellte, eine weitere eine Taschenlampe. Sie begaben sich sofort zum Verkaufstresen und flüchteten anschließend mit Wechselgeld und E-Zigaretten.