Polizei fahndet nach einer Frau in Dormagen Plötzlich eine Fremde in der Küche

Gohr · Ein ungebetener Gast und eine unverschlossene Tür sorgten am vergangenen Montagmittag für Aufregung in einem Haus am Kirchplatz in Gohr.

16.07.2024 , 12:34 Uhr

Eine Frau überraschte eine Unbekannte in ihrer Küche. Foto: dpa/David Inderlied

Eine 44-jährige Bewohnerin eines Hauses am Kirchplatz staunte am vergangenen Montag gegen 12.45 Uhr nicht schlecht. Hatte sie doch geglaubt, allein im Haus zu sein. Als sie plötzlich seltsame Geräusche aus ihrer Küche hörte und nachsah, stand dort eine ihr unbekannte Person. Diese war nach ersten Erkenntnissen durch eine unverschlossene Tür ins Haus gelangt. Sie habe nur Durst gehabt und etwas trinken wollen. Während die Bewohnerin die Polizei verständigte, flüchtete die Unbekannte. Ob sie Diebesgut erlangt hat, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die unbekannte Frau wird beschrieben als etwa 150 bis 160 Zentimeter groß, 40 bis 50 Jahre alt, osteuropäisches Aussehen, schwarze, zu einem Zopf gebundene Haare, bekleidet mit einem schwarzen Oberteil, schwarzen Leggings und einer schwarzen Ledertasche. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Das Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die flüchtige Person geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(alem)