Drogen in Dormagen Großkontrolle der Polizei bringt viele Treffer

In 13 Fällen stellten die Beamten Verstöße gegen die Ladungssicherung fest. Ein Fahrzeug wurde sogar sichergestellt, weil es nicht den Anforderungen an ein verkehrssicheres Fahrzeug entsprach. Neben dem Fahrzeugzustand wurden natürlich auch die Fahrzeugführer auf ihre Eignung zum sicheren Führen ihres Fahrzeuges im Straßenverkehr überprüft. Während ein Verkehrsteilnehmer nicht angeschnallt war und ein Verwarnungsgeld bezahlte, musste ein junger Mann die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen 11.20 Uhr wurde der 31-jähriger Dormagener mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum, die sich infolge eines freiwilligen Drogenvortests erhärteten. In seinem Kofferraum fanden die Beamten dann noch eine Plastiktüte, in der sich u.a. Cannabis befand. Die Drogen wurden sichergestellt. Der Dormagener konnte die Polizeiwache zwar im Anschluss an die Blutprobenentnahme wieder verlassen, allerdings wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss erwartet den Mann nun auch ein Strafverfahren wegen des Drogenbesitzes.