Polizei in Dormagen Trunkenheitsfahrt endet im Gefängnis

Ein Zeuge konnte am Montagabend gegen 21.15 Uhr beobachten, wie ein 61-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug an der Dr.-Geldmacher-Straße/Roggendorfer Straße gegen ein Verkehrszeichen fuhr und seine Fahrt fortsetzte. Während der Fahrt soll der Mann Schlangenlinien gefahren sein und es soll zu Geschwindigkeitsüberschreitungen gekommen sein. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Fahrzeugführer auf der Koblenzer Straße in Dormagen antreffen. Vor Ort stellten sie Alkoholgeruch fest.