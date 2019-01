Mutmaßlicher Betreiber festgenommen: Polizei entdeckt große Cannabis-Plantage nahe Dormagen

Straberg In Straberg hat die Polizei eine große illegale Cannabis-Plantage entdeckt. Rund 1000 Pflanzen wuchsen dort in mehreren Räumen.

Die Polizei hat am Donnerstag in einem Haus an der Waldstraße in Straberg eine große Drogenplantage entdeckt, die sich über mehrere Räume erstreckte. Etwa 1000 Hanfpflanzen wuchsen dort unter professioneller Beleuchtung und dank ebenso professioneller Belüftung.