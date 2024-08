Fußgängerzone in Dormagen Zwischenfall mit einem Messer

Offenbar soll es zu einem Messerangriff in der Fußgängerzone der Innenstadt gekommen sein. So jedenfalls wurde es in den sozialen Medien verbreitet. Doch ganz so hat es sich nicht ereignet, wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Demnach ging ein 64-jähriger Mann aus Frankfurt am Main bereits am 31. Juli nachmittags mit einem Taschenmesser in der Hand auf einen 33-jährigen Mann aus Dormagen zu. „Er schien laut Zeugenaussage verwirrt“, sagt Polizeisprecherin Claudia Suthor. Dieser versuchte dem 64-Jährigen das Messer aus der Hand zu nehmen und verletzte sich dabei leicht am Daumen. Der Tatverdächtige habe daraufhin sofort losgelassen und sei gegangen.