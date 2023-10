Stadtrat in Dormagen Politik verschiebt Entscheidung zu Römer-Therme

Der Rhein-Kreis Neuss hat am Freitag darauf hingewiesen, dass es bis zum Ende des Jahres für bestimmte Personengruppen freien Eintritt in die Schwimmbäder gibt. Grundlage dafür ist der „Stärkungspakt NRW“. Freien Eintritt für das „Sammys“ und die Römer-Therme erhalten in Dormagen Inhaber eines Familienpasses der Stadt. Da kommt die Entscheidung des Stadtrates am Donnerstagabend genau richtig: Die Stadtverordneten stimmten dafür, dass die Römer-Therme auf jeden Fall bis zum Jahresende geöffnet sein wird. Eine andere, wegweisende Entscheidung versagten sie sich noch: Offen bleibt, in welcher Form das bisherige Ganzjahresfreibad ab 2024 erhalten bleibt. Badbetreiber SVGD soll noch weitere Informationen liefern, eine finale Entscheidung dann in der letzten Ratssitzung des Jahres im Dezember fallen.