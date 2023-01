Comeback in der CDU Wie die Politik auf die Rückkehr von Peter-Olaf Hoffmann reagiert

So äußert sich CDU-Parteivorsitzende Anissa Saysay: „Eines unserer Ziele war, nicht nur neue Mitglieder zu gewinnen, sondern auch Menschen wieder in die Partei zurückzuholen. Es freut mich sehr, dass ein so erfahrener und weitsichtiger Politiker wie Peter-Olaf Hoffmann den neuen Weg in Dormagen als Anlass nimmt, wieder in die CDU zurückzukehren.“ CDU-Fraktionsvorsitzender Kai Weber beließ es bei einer knappen Kommentierung: „Ich finde den Schritt überraschend, habe mir aber darüber hinaus keine Meinung gebildet.“