Hauptausschuss Dormagen : Politik lehnt neue Stellen bei der Stadt ab

Dormagen Der Stellenplan 2020, der 33 neue Arbeitsplätze, unter anderem in Kitas, bei der Feuerwehr und im Eigenbetrieb vorsieht, wurde von der Mehrheit des Hauptausschusses abgelehnt. Der Rat entscheidet am 5. Dezember.

Die Aufgaben werden mehr und vielfältiger – Grund genug für Bürgermeister Erik Lierenfeld, mit Blick auf das Haushaltsjahr 2020 mehr Personal für den Konzern Stadt einzufordern. In der Sitzung des Hauptausschusses am Freitag wollte der Verwaltungschef ein positives Votum für ein Plus von 33 Stellen bekommen – ein „ausgewogener Vorschlag“ in einer Größenordnung, „die notwendig sei, um den Anforderungen gerecht zu werden“, so Lierenfeld. In nicht-öffentlicher Sitzung lehnte die Mehrheit des Hauptausschusses diesen Vorschlag jedoch in Gänze ab. Zuvor hatte sie im öffentlichen Teil die Fortschreibung des Doppelhaushaltes mit nur einer Gegenstimme (Hans-Joachim Woitzik, Zentrum) allerdings gebilligt – inklusive der bereits „eingepreisten“ neuen Stellen in einem um rund 1,2 Millionen Euro erhöhten Personaletat.