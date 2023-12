Entscheidung in Dormagen Trinkwasserbrunnen sind für Opposition purer Luxus

SPD und Grüne hatten in einem gemeinsamen Antrag die Notwendigkeit unter anderem so begründet: „Eine regelmäßige und ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist für Personen, egal welchen Alters, wichtig. Zugang zu Trinkwasser im öffentlichen Raum wie beispielsweise in Köln oder anderen Kommunen stellt gerade mit Blick auf künftige zunehmende Hitzeereignisse einen wichtigen Beitrag dar. Dies verfolgt auch das Ziel der EU-Trinkwasser-Richtlinie, die die Bundesregierung mit einer Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes in deutsches Recht umsetzen will. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Kabinett bereits beschlossen. Demnach gehört die Bereitstellung von Leitungswasser an öffentlichen Orten zur Daseinsvorsorge.“