Dormagener Hauptausschuss lehnt Antrag der CDU ab Wiederbesetzungssperre für Stellen im Rathaus ist vom Tisch

Im Hauptausschuss macht Kai Weber, CDU-Fraktionsvorsitzender, seinem Frust mit deutlichen Worten Luft: „Es ist ein sehr guter Antrag, der jedoch von Anfang an keine Chance hatte. Es gibt keine Diskussionsgrundlage, da die Verwaltung dahingehend nichts ändern will.“ In ihrem Antrag schreibt die Fraktion: Bei einer Einstellung müsse geprüft werden, „ob die Eingruppierung der Stelle zutreffend ist oder ob die Stelle mit Einsparpotenzial niedriger eingestuft werden kann.“ Michael Dries, Fraktionsvorsitzender der SPD, wundert sich: „Soll man den TVöD also einfach aushebeln?“ Beim TVöD handelt es sich um den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Grünen-Politikerin Claudia Raidelet hält die Wiederbesetzungssperre für eine „Katastrophe“. Sie macht deutlich: „Das ist demotivierend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Führungskräfte.“ In diesem Fall stimmt auch die FDP dem Beschlussvorschlag der Stadt zu. „Wir teilen den Grundsatzgedanken der Kritik an der Personalpolitik, doch eine Wiederbesetzungssperre halten wir nicht für den richtigen Weg. Diese würde die Verwaltung zu sehr einschränken und ihr jeglichen Handlungsspielraum nehmen“, so FDP-Ratsmitglied Torsten Günzel. Susanne Stephan-Gellrich, Bündnis 90/ Die Grünen, bezeichnet dieses Mittel ironisch als ein „Instrument des letzten Jahrtausends“.