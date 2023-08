Sport in Dormagen Politik berät über neue Halle für Stürzelberg

Wenn der Dormagener Sportausschuss am Freitag, 1. September, zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt (17.30 Uhr, Ratssaal), dann geht es auch um die Pläne für eine neue Sporthalle in Stürzelberg. Dazu soll von der Sportverwaltung in Zusammenarbeit mit der ortsansässigen Schule und den Hallennutzern eine detaillierte Bedarfsanalyse erstellt werden. Sie soll dem städtischen Eigenbetrieb die Basis bieten, um in dem Ortsteil eine Sporthalle zu planen, die den Anforderungen gerecht wird, und die Kosten zu kalkulieren.