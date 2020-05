Baugebiete in Dormagen : Stadt plant vorerst ohne große Wohngebiete

Dormagen Das Mega-Wohngebiet, das Hackhausen „bedroht“ hat, ist vom Tisch. Nach Angabe der Planungsverwaltung der Stadt wird die bis dato vorgesehene Fläche nicht mehr im neuen Regionalplan der Bezirksregierung ausgewiesen.

In Hackenbroich geht es bei der Neuaufstellung des Regionalplans um drei Flächen: Die erste ist 192.000 Quadratmeter groß und liegt gegenüber vom Krankenhaus, die zweite hat sechs Hektar weniger und liegt in der Nähe des Waldsees sowie Nummer drei in Hackhausen mit 9,3 Hektar (325 Wohneinheiten) gegenüber des Tierheims, nahe des Randkanals. Die Stadt hatte zuvor bereits beschwichtigt: Die großen Flächen im Stadtgebiet, vor allem im Süden, mit denen einmal Wohnungssuchende aus der Region Düsseldorf und Köln bedient werden sollen, hat sie nicht in ihren in der Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan hineingeschrieben.