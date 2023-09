Dormagen plant Großprojekt für Schulen und Kitas 2,2 Millionen Euro für mehr Schatten

Dormagen · Dormagen trotzt dem Klimawandel: Die Stadt will den zunehmenden Hitzetagen an Schulen und Kitas durch mehr Schatte und Entsiegelung von Flächen begegnen. Wo was geplant ist.

10.09.2023, 13:00 Uhr

Auch hier besteht Handluingsbedarf: an der Friedensschule an der Bergheimer Straße in Gohr. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Klaus D. Schumilas

Undichte Fenster, alte Toilettenanlagen, mangelhafte Digitalisierung – Eltern finden an Schulen schnell Mängel. Vieles wird getan, einiges ist im Fluss. Was Schulverwaltung und Politik jetzt angehen wollen, ist ein neuer Aspekt, der dem Klimawandel geschuldet ist und der bei vielen Eltern gut ankommen wird: die Verschattung und Entsiegelung von Schulhöfen und Kindergärten. In dieser Woche soll der Betriebsausschuss Eigenbetrieb über ein Maßnahmenpaket entscheiden, das auf rund 3,2 Millionen Euro geschätzt wird. Davon entfallen alleine 2,2 Millionen Euro auf das BvA-Gymnasium.