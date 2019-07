Freizeit in Dormagen : Darum wird am Wochenende in der Innenstadt geplanscht

Wasserspiele stehen im Mittelpunkt des letzten City-Beach-Wochenendes auf der Kölner Straße in Dormagen. Foto: SWD

Dormagen Der City-Beach geht zu Ende. Doch am Wochenende gibt es noch mal gute Unterhaltung. Ziel ist es, die „Kö“ zur längsten Plansch-Meile im Umkreis zu machen.

Das letzte City-Beach-Wochenende steht ganz im Zeichen familienfreundlicher Ferienspaß. Und endlich wird es nass in der Stadt, denn Sand und Wasser, das gehört zusammen. Zur Plansch-Party am Samstag, 27. Juli, ab 12 Uhr, sind alle Besitzer eines ebensolchen Beckens eingeladen, ihre Mini-Pools mit in die Stadt zu bringen und dort vom Löschzug Mitte der Feuerwehr Dormagen befüllen zu lassen. Ziel ist es, die „Kö“ zur längsten Plansch-Meile im Umkreis zu machen. Jeder Teilnehmer bekommt eine Belohnung.

Vielleicht taucht auch Sammy, der legendäre Kaiman, wieder auf. Vor exakt 25 Jahren ging das Reptil im „Strabi“ baden, tauchte ab und bescherte der Stadt Dormagen einen Auftritt in Funk und Fernsehen bundesweit. „Sammy selbst lebt ja nicht mehr, aber wir werden uns bei der Planschparty an das ,Ungeheuer von Loch Neuss‘ und den Sommer ‘94 erinnern“, verrät Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt (SWD).

Wer übers Wasser laufen will, kann das am Samstag ausprobieren: Ein großer Pool mit Wasserbällen, in die man einsteigen kann, steht bereit. Für den Flossenlauf um 15 Uhr rollt die SWD auch wieder ein Stückchen blauen Teppich aus – frei nach dem Motto „Wasser auf die Kö“. Für fruchtige Erfrischung sorgt der Hit-Markt: Marktleiter Thomas Dümmer stellt für die Beach-Gäste einen großen Obstkorb mit Birnen, Äpfeln, Bananen, Pfirsichen und Nektarinen bereit.

Buddeln und Bauen könnte das Motto am letzten City-Beach-Tag heißen. Noch einmal können Kinder die großen Sandflächen vor und neben dem Rathaus bespielen. Eigens für die jungen Beach-Besucher gibt das beliebte Duo „Henne & Schmidt“ von 14 bis 15 Uhr ein Kinder-Mitsingkonzert. Danach heißt es bis 16 Uhr: Spürnasen bis 14 Jahre aufgepasst, den bei der einer Schatzsuche warten über 200 Schatzdosen mit Gewinnlosen und Kleingewinnen darauf, ausgebuddelt zu werden. Mit dem Hauptgewinn, einer Gutscheinkarte fürs „Phantasialand“ im Wert von 250 Euro, lässt sich mindestens ein Ferientag für die ganze Familie gestalten.

Weiter geht es nach der Schatzsuche mit einem Sandburgen-Wettbewerb, bei dem die besten Burgenbauer von einer Jury gekürt und belohnt werden. Um 17 Uhr heißt es dann Abschied nehmen vom Urlaubsfeeling in der City. Damit am letzten Tag der großen Strandsause keine Wehmut aufkommt, hat sich die SWD etwas Besonderes einfallen lassen. Unter dem Motto „Beach to go“ dürfen sich Strandbesucher Sand satt mit nach Hause nehmen. Als Transportmittel stehen Eimer mit einem Volumen von fünf oder zehn Litern vor Ort bereit, aber natürlich darf jeder auch eine Schubkarre mitbringen. Schaufeln müssen mitgebracht werden.

(NGZ)