Hitzeschutz für Kitas und Schulen in Dormagen Planer arbeiten an Varianten für Verschattungen

Dormagen · Im Projekt der Verschattung von Flächen in Kitas und Schulen ist viel Bewegung. Planer arbeiten daran und werden in Kürze vorlegen, was wo geschehen soll.

22.08.2023, 04:50 Uhr

Das BvA-Gymnasium spielt bei dem Verschattungs-Projekt eine wichtige Rolle. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Die Grünen haben vor einem Jahr angesichts des Klimawandels und extrem heißer Sommer einen Hitzeaktionsplan“ für Dormagen gefordert. Konkrete sprach sich der umweltpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, René Jungbluth, dafür aus, schon jetzt entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Er nannte damals beispielsweise die Reaktivierung oder den Neubau von Wasserspielplätzen und von städtischen Brunnen im Stadtgebiet, die Verschattung von öffentlichen Plätzen und Bushaltestellen durch Begrünung und unbedingt auch ein Informationssystem für die Bürgerinnen und Bürger mit welchem diese gewarnt werden und auch Tipps erhalten – am besten so schnell wie möglich.