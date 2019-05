Verkehr in Dormagen : Pläne für A57-Anschluss Delrath jetzt öffentlich

Delrath Ein weiterer, wichtiger Schritt auf dem Weg zur Realisierung des Autobahnanschlusses Delrath: Die Pläne für den Neubau der Anschlussstelle sowie einer Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Neuss-Allerheiligen und Dormagen-Delrath werden jetzt offengelegt.

Weil für das Bauvorhaben Grundstücke im Stadtgebiet Neuss und Dormagen beansprucht werden, werden die Unterlagen von Donnerstag, 9. Mai, bis einschließlich Dienstag, 11. Juni, in beiden Kommunen ausgelegt. In Dormagen sind sie im Technischen Rathaus, Mathias-Giesen-Straße 11, Zimmer 0.26, montags bis mittwochs von 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr und freitags von 8.30 bis 12 Uhr einsehbar. Im Zeitraum der Offenlage sind die Pläne und Erläuterungen auch auf der Homepage der Bezirksregierung Düsseldorf – Rubrik Planfeststellungsverfahren – einsehbar: www.brd.nrw.de/bausteine/_MTT/MTT_aktuelle_offenlagen_fortsetzung.html

Bis spätestens einen Monat nach dem Ende der Auslegungsfrist können Betroffene schriftlich ihre Anregungen und Einwände in dem Verfahren geltend machen, sowohl direkt vor Ort in den Kommunen als auch bei der Planfeststellungsbehörde: Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 25, Am Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf. Die Frist endet am 11. Juli 2019.