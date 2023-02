Finanzen in Dormagen Piwipper Böötchen braucht Unterstützung

Der Verein Piwipper Böötchen wurde im Jahr 2010 gegründet, er betreibt die historische Fährverbindung zwischen der rechtsrheinischen Stadt Monheim am Rhein und der linksrheinischen Stadt Dormagen. Die Fähre Piwipper Böötchen verkehrt am Wochenende sowie an Feiertagen zwischen den beiden rheinischen Städten. Auf der Fähre werden Personen sowie Fahrräder zwischen den beiden Ufern am Rheinkilometer 714 hin- und hertransportiert.