Veranstaltung in Dormagen Corona förderte die Gartenlust

Am Wochenende verwandelte sich das historische Kloster Knechtsteden erneut in ein Dorado für Pflanzenliebhaber. Das bereits zum zwölften Mal ausgerichtete Pflanzentreffen zog zahlreiche Besucher an, die sich an den vielfältigen Angeboten und der besonderen Atmosphäre erfreuten. Veranstalter Martin Pflaum begrüßte die Gäste mit einem bunten Mix aus Raritäten und informativen Vorträgen. Die Hitze am Wochenende machte den Besucherinnen und Besucher sowie den Pflanzen zwar gleichermaßen zu schaffen, doch mit schattigen Plätzen, ausreichend Getränken und medizinischem Personal für den Notfall wurde vorgesorgt.