Veranstaltung in Dormagen Pflanzenfans treffen sich in Knechtsteden

(ssc) Diese Veranstaltung hat längst Tradition und lockt erfahrungsgemäß immer viele Naturliebhaber an: Bereits zum zwölften Mal organisiert Veranstalter Martin Pflaum aus Delhoven am Samstag, 20. Juli, und am Sonntag, 21. Juli, das sogenannte Pflanzentreffen am Kloster Knechtsteden. In den Innenhöfen der historischen Anlage findet das traditionelle Pflanzentreffen Knechtsteden statt. Dort warten die Mitarbeiter von mehr als 50 Spezialitätengärtnereien auf Besucher und Kunden. Sie zeigen Pflanzen-Raritäten und sonst nur selten erhältliche Gartengewächse. Jeweils von 10 bis 17 Uhr sind mehrere Tausend verschiedene Pflanzenarten und -sorten im Angebot: von Schmuckstauden für Schatten und Sonne bis hin zu historischen Duftrosen, außergewöhnlichen Kräutern, seltenem Beerenobst, fleischfressenden Pflanzen und Besonderheiten aus der Baumschule. Besonders freut sich Martin Pflaum darüber, dass viele Anbieter kommen, die sonst keine Märkte besuchen: „Damit gibt es ein Angebot an Pflanzen-Raritäten, das sich in der Breite sonst selten findet. Großer Wert wurde darauf gelegt, Fachgärtnereien einzuladen und keine Händler. Denn erst Beratung und Fachsimpeln machen Marktbesuche zum Erlebnis“, sagt er.