Startpunkt Dormagen : Pfarrgemeinde plant Wallfahrt nach Rom

Dormagen Die katholische Pfarrgemeinde St. Michael in Dormagen plant in diesem Jahr eine besondere Familienwallfahrt nach Rom. Jeder kann teilnehmen.

Unter dem Motto „Auf den Spuren des heiligen Benedikt“ soll es am 1. Oktober los gehen. 1392 Kilometer später erfolgt am Folgetag die Ankunft in der italienischen Gemeinde Norcia. Daraufhin geht es über Subiaco und Montecassino in die italienische Hauptstadt. Dort stehen zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten auf dem Programm. Am 7. Oktober geht es über Assisi zurück nach Deutschland. Ankunft ist dort am 9. Oktober.