Spende für weltweite Aktion Pfarre St. Michael engagiert sich bei großer Versandaktion

Dazu hat jetzt ein Team von engagierten Helfen um Diakon Ronald Brings die inter­nationale Versandaktion vorbereitet und eine große Zahl an Flyern sowie Postern in Briefen und Päckchen an Unterstützer im europäischen Sprachraum versendet. Weihnachten 2022 wurden 83.858 Namen von den Benediktiner­mönchen und zahlreichen Pilgern in der Heiligen Nacht von der Dormitio-Abtei auf dem Zionsberg in Jerusalem nach Bethlehem in die Basilika der Geburtsstadt Jesu Christi getragen. Trotz des Kriegs und der damit ver­bundenen Risiken, wollen die Mönche dies auch in diesem Jahr ermöglichen. Sie möchten damit, ein klares Zeichen für Versöhnung und Hoffnung setzen.