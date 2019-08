Betreuung in Dormagen : Pfarre sieht Kindertreff St. Katharina durch Kürzung gefährdet

Hackenbroich Die Pfarre St. Michael Dormagen-Süd kämpft weiter um die vierte Sozialarbeiter-Stelle für den von ihr getragenen Kinder- und Jugendtreff (KJT) St. Katharina in Hackenbroich. Nach einer Übergangszeit würde die Stadt ab 2021 – Stand jetzt – ihren freiwilligen Zuschuss für die offene Jugendarbeit nur noch für drei Stellen am KJT leisten.

Damit sei das Angebot des ganzen KJT in der bewährten Weise in Gefahr, wie Pfarrer Peter Stelten ausführte. Der Erste Beigeordnete Robert Krumbein hatte in einem Gespräch im Juli signalisiert, dass zusätzliche Fördergelder des Landes zumindest für 2020 die Stelle mitsichern könnten – und das die Politik im Jugendhilfeausschuss (JHA) die Verteilung der freiwilligen Leistungen anders beschließen könnte. Im Interview mit unserer Redaktion hatte JHA-Vorsitzender Jo Deußen seine Erwartung formuliert, dass der KJT-Träger, die Pfarre St. Michael, andere Geldgeber und Fördertöpfe finden müsste, um das Angebot langfristig zu sichern. Sozialarbeit mit Schulen müsse nicht über die Mittel von offener Jugendarbeit bezahlt werden, so Deußen.