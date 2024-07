Naturschutz in Dormagen Ärger um die Zonser Heide

Die gesundheitliche Entwicklung der Bäume in der Zonser Heide lasse nicht mehr die sehr geringen Eingriffe wie in den vergangenen Jahren zu. Die Fällungen seien daher erforderlich gewesen. In der Zonser Heide wurden demnach hauptsächlich Kiefern in Kiefernbeständen mit Wurzelschwammbefall und Trockenschäden gefällt. „In gesunden Bereichen werden lediglich sogenannte Rückegassen angelegt und Konkurrenzbäume entnommen.“ Als Rückegasse oder Rückeweg bezeichnet man einen unbefestigten forstwirtschaftlichen Weg, der dem Transport von gefällten Bäumen dient.