Vor Wahl um Parteivorsitz in Dormagen Ex-Bürgermeister Hoffmann kritisiert Kreis-CDU

Am Dienstag, 28. Februar (Beginn 19.30 Uhr, Kulturhalle), wählt die Dormagener CDU eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden. Im Vorfeld gibt es eine Kampagne von interessierten Kreisen innerhalb der Partei, die offenbar das Ziel hat, die Amtsinhaberin Anissa Saysay zu beschädigen. So sehen es viele Mitglieder. Konkret geht es um einen vermeintlichen „Finanz-Skandal“ rund um die Überweisung von Mitgliedsbeiträgen durch Saysay an die Kreisgeschäftsstelle. Jetzt hat sich der ehemalige Bürgermeister und CDU-Mitglied Peter-Olaf Hoffmann in einem Schreiben zu Wort gemeldet, in dem er den Kreisvorstand kritisiert.