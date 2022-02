Ende der Weihnachtszeit am 2. Februar : Dormagener Pastor erklärt Mariä Lichtmess

Peter Stelten, Pfarrer von St. Michael. Foto: Dieter Staniek

Dormagen Am 2. Februar ist „Mariä Lichtmess“, einen Tag später der Gedenktag des heiligen Blasius. Was bedeuten diese Tage eigentlich und was hat der Segen mit Halskrankheiten zu tun?

Lange Zeit bedeutete der 2. Februar in der katholischen Kirche das offizielle Ende der Weihnachtszeit. Im Volksmund ist dieser Tag unter dem Namen „Mariä Lichtmess“ bekannt, eigentlich feiern Katholiken aber das Fest der „Darstellung der Herrn“. Zur Zeit Jesu Geburt war es üblich, 40 Tage nach der Geburt des ersten Sohnes ein Opfer im Tempel darzubringen. „Das haben Maria und Josef gemacht und dort war ein frommer Mann, der sagte ‚Meine Augen haben das Licht gesehen‘“, erklärt Pastor Peter Stelten. „Und damit hat er im Grunde gesagt, dass Jesus das Licht ist.“

Die Lichtsymbolik, die hinter vielen Ritualen steckt, sei „uralt“, wie Peter Stelten erzählt. „Für andere da sein, für andere ein ‚Licht‘ sein, das zieht sich durch die ganze Spiritualität.“ Damit verbinde man eine Art Lichttherapie, die sich in vielen christlichen Feiertagen widerspiegelt. An Ostern, bei der Taufe, der Kommunion oder Hochzeit werden Kerzen gesegnet und angezündet. Viele Menschen zünden Kerzen in Kirchen an, um für etwas zu bitten oder für andere zu beten.

Eng verknüpft mit dem „Fest der Darstellung des Herrn“ ist der Blasiussegen, der eigentlich am 3. Februar, dem Gedenktag des heiligen Blasius, ausgesprochen wird, manchmal aber auch schon einen Tag zuvor. Blasius war ein Bischof in der Antike, der während der Christenverfolgung ins Gefängnis kam. Dort konnte er ein Kind heilen, dem eine Gräte im Hals stecken geblieben war. Der Segensspruch lautet: „Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheiten und allem Übel.“ Der Spruch passe nicht nur genau in diese Zeit, er sei grundsätzlich wohltuend für die Menschen, weil man ihnen gut zuspreche. „Wenn ich etwas Gutes zu jemandem spreche, tut das demjenigen auch gut, es tröstet und gibt ein warmes Gefühl“, sagt Pastor Stelten.

In der Gemeinde St. Michael wird der Blasiussegen am Samstag um 17 Uhr in St. Katharina und um 19 Uhr in St. Martinus gespendet, ebenso am Sonntag um 9.30 Uhr in der Kirche „Zur heiligen Familie“ und um 11 Uhr in St. Michael und um 17.30 Uhr in „Sankt Maria vom Frieden“.

