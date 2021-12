An der Kirche in Gohr : Parkprobleme am Impfzentrum

Am Kirchplatz hinter dem Impfzentrum Gohr parken täglich viele Personen, um sich immunisieren zu lassen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Edith Baumann hat sich bei UWG-Politikerin Michaela Jonas über den Parkplatz an der St. Odilia-Kirche beschwert. Ein Punkt, der besonders ältere Menschen stört, ist das Verteilen von Strafzetteln vor Ort. Was die Stadt nun tun will.