Autofreie Quartiere in Dormagen Parkhaus in Horrem steht so gut wie leer

Das schicke Parkhaus am Kastanienweg/Ecke Am Hagedorn, das im August 2022 fertiggestellt wurde, steht so gut wie leer. Darauf hat die UWG Dormagen in einem Schreiben an die Stadt aufmerksam gemacht. Betreiber des Parkhauses ist die Baugenossenschaft Dormagen (BGD), die autofreie Quartiere für zukunftsweisend hält. Doch das Konzept scheint nicht aufzugehen. Denn: Aktuell sind knapp 30 von 157 Stellplätzen vermietet. Die Kostenmiete liegt pro Stellplatz bei 65 Euro. Ein Stellplatz mit E-Lademöglichkeit kostet 25 Euro zusätzlich. „Aktuell sind die Baukosten nicht durch die Mieteinnahmen gedeckt“, erklärt Carolin Hünseler zuständig bei der BGD für Öffentlichkeitsarbeit auf Anfrage unserer Redaktion. Aber: „Wir schätzen eine bessere Auslastung in Zukunft als realistisch ein.“