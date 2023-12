Erhebliche Steigerung, dennoch günstig Parken in Dormagen wird teurer

Immer die Autofahrer, werden einige schimpfen: Die Stadt sorgt bei den Parkgebühren für die prozentual saftigste Erhöhung aller Gebührensteigerungen zum neuen Jahr. Aber: Bei genauerem Hinsehen relativieren sich die Zahlen doch deutlich. Denn der Anstieg von 50 Prozent bedeutet zum einen, dass die Parkstunde künftig von einem Euro auf 1,50 Euro steigt, aber auch zum anderen, dass erstmals die erste halbe Stunde auf allen gebührenpflichtigen Parkplätzen frei ist. Dass die Stadt bei den Autofahrern nicht große Kasse machen will, belegt, dass sie mit Mehreinnahmen im Jahr in Höhe von 20.000 Euro rechnet. Teurer wird es auch für die 89 Dormagener und Dormagenerinnen, die über einen Bewohnerparkausweis verfügen. Sie sorgen für ein Plus im Haushalt von 2700 Euro.