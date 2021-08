Streit eskaliert : Paketbote in Dormagen mit Pfefferspray angegriffen

Dormagen Eigentlich wollte ein 21-jähriger Paketbote in Dormagen nur seine Arbeit machen. Doch einem bislang Unbekannten gefiel die Parksituation seines Arbeitsfahrzeuges gar nicht. Der Streit eskalierte.

Am Samstagmittag, 7. August, gegen 13:30 Uhr, war ein 31 Jahre alter Mann aus Düsseldorf an der Bismarckstraße in Dormagen dabei, Pakete auszuliefern. Mit einem ihm Unbekannten geriet er aufgrund der Parksituation seines Arbeitsfahrzeugs in Streit, teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige soll dem Paketboten daraufhin unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben.