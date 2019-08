Rathaus-Galerie Dormagen : Die Otmar-Alt-Kunst in der Innenstadt ist beschädigt

Dormagen Eine der Figuren an der Rathaus-Galerie hat eine Hand verloren, vermutlich durch Vandalismus. Auch die anderen Objekte des Künstlers rund um die Einkaufspassage sind nicht mehr in bestem Zustand.

Das sieht nach roher Gewalt aus, auch wenn der Vandalismus-Verdacht noch nicht abschließend bestätigt worden ist. Fest steht aber, dass einer der Figuren des Künstlers Otmar Alt seit dem Wochenende eine Hand fehlt. Eine Dormagenerin fand das wahrscheinlich mutwillig von dem Objekt am Rathaus-Galerie-Eingang Kölner Straße abgetrennte Stück in Höhe des etwa 100 Meter entfernten Ratskellers. Wie es dort hingekommen ist, ist bislang ungeklärt. Die Finderin berichtete im Sozialen Netzwerk „Nette Dormagener“, sie habe den Schaden über den Mängelmelder bei der Stadt gemeldet. Die aber ist nicht zuständig, sagte Sprecherin Christina Böttner auf Anfrage unserer Redaktion.

Das ist vielmehr höchstwahrscheinlich die Münchner ILG-Gruppe, die vor einiger Zeit die Rathaus-Galerie übernommen hat, in deren Umfeld mehrere Otmar-Alt-Objekte zu finden sind, darunter auch der Brunnen vor dem Eingang zum Eiscafé Adamis. Bei ILG gab es am Montag allerdings noch Klärungsbedarf, ob tatsächlich auch die beschädigte Skulptur zu den von der Gruppe verwalteten Immobilien gehört. Am heutigen Dienstag soll es dazu nähere Informationen geben, hieß es auf Anfrage unserer Redaktion. Möglicherweise wird dann auch Auskunft darüber erteilt, wie sich ILG die Zukunft der ungewöhnlich gestalteten Objekte vorstellt. Im Internet gab es bereits Kritik am Zustand der Kunstwerke. Die Farben der ehemals kunterbunten Skulpturen sind über die Jahre verblasst, zum Teil auch abgeblättert. Als „abgerockt“ bezeichnete eine Bürgerin den Zustand von Figuren und Brunnen – und äußerte darüber hinaus, wie schade sie das findet.