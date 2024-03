Beachfeeling, Ostereier sammeln, Böötchen fahren Besondere Ausflugstipps für Groß und Klein

Boule gehört in Frankreich zum „savoire vivre“, also dem „verstehen zu leben“ einfach dazu. Wer einen Tag wie in Frankreich verbringen möchte, kann dies zum Beispiel in Straberg. Dort gibt es einen Bouleplatz direkt am Linden-Kirch-Platz. Sogar die Kugeln sind dort in einem Koffer deponiert. Mit einer Partie Boule begleitet von einem Baguette, etwas Käse und vielleicht noch einer Flasche Wein oder Crémant, et voilà, schon hat man ein Stück Frankreich in Dormagen. Übrigens: Ein Tisch mit Bänken lädt zum Picknick ein.