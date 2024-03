Dormagener Innenstadt Der Ostermarkt war trotz Regen ein Erfolg

Sylvia und Peter Kirchmeyer überzeugten mit handgemachter Holzkunst. In seiner Werkstatt in Sielsdorf bei Hürth stellt das Ehepaar unter dem Namen „Dom & Dömsche“ verschiedenste Holzarbeiten her – mit dabei natürlich auch die Skyline mit Kölner Dom. „Wir waren vor zwei Jahren bereits einmal auf dem Ostermarkt zu Gast, damals hat es uns so gut gefallen, dass wir wieder kommen mussten“, erzählt Sylvia Kirchmeyer. Der wiederkehrende Regen an diesem Sonntag habe sich jedoch auch auf die Anzahl der potenziellen Kundinnen und Kunden ausgewirkt.