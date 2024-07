Dreiste Diebe in Dormagen Schon wieder ein Ortsschild geklaut

Eigentlich dienen sie als Wegweiser: Ortseingangsschilder. Zum einen zeigen sie an, wie der Ort heißt, zum anderen weiß jeder, dass ab hier nur noch 50 Stundenkilometer erlaubt sind. Im vergangenen Jahr verschwand bereits ein Ortsschild an der Südstraße Richtung Nievenheim/Ückerath sowie in Straberg. Auf Nachfrage bei der Stadt wurde mitgeteilt, dass im letzten Jahr neun und in diesem Jahr bisher ein Schild gestohlen wurden. Für die Ortstafeln an Kreis- und Landstraßen ist die Stadt allerdings nicht zuständig, daher kann die Zahl auch höher liegen. Wenn die Stadt aber von einem solchen Diebstahl erfährt, wird er zur Anzeige gebracht.