Kultur in Dormagen : Kultur arbeitet an Verbesserungen

Die Stadtbibliothek wird immer mehr zu einem vielseitigen Treffpunkt für die Bürger. Foto: Hammer, Linda (lh)

Dormagen Seit einem Jahr liegt die Organisationsuntersuchung für den Kulturbereich, nur die Öffentlichkeit kennt die Ergebnisse nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das bedeute aber nicht, betont Fachbereichsleiterin Ellen Schönen, dass zwischenzeitlich nichts geschehen sei. Im Gegenteil, betont sie. In der interfraktionellen Arbeitsgruppe sind fünf Handlungsfelder identifiziert worden, an denen zwischenzeitlich intensiv gearbeitet worden ist: Ausstellungs- und Bürofläche der Stadtbibliothek, Schaffung von Synergien in der Verwaltung des Fachbereichs, Aufbau einer Kostenrechnung in der Musikschule und im Kulturbüro, Etablierung eines Online-Ticketsystems und Prüfung und Steigerung des Auslastungsgrads städtischer Veranstaltungen in der Kulle.

Ein Online-Ticketsystem wurde inzwischen installiert. Die Schaffung von Synergien sowie die Überprüfung bestehender Organisationen und Arbeitsabläufe wird als ständige Führungsaufgabe betrachtet und wahrgenommen. „Im Bereich der Verwaltung des Fachbereichs liegt die Zusammenfassung von Aufgaben daher nahe. In einem ersten Schritt, der sich wegen personeller Fluktuation anbot, wurde die Verwaltung der Volkshochschule neu strukturiert“, so Schönen. Sie erklärt, dass einige Kritikpunkte der Gutachter parallel zur laufenden Untersuchung bereits angegangen und beseitigt wurden. So wurde ein Leitsystem für Besucher geschaffen, das eine deutlich bessere Orientierung gibt als zuvor. In der Untersuchung war das noch bemängelt, aber zeitgleich beseitigt. worden.