Ungewöhnlicher Fund in Dormagen : Ordnungsamt findet Würgeschlangen in Wohnung

Dormagen Bei einem Einsatz fand das Ordnungsamt der Stadt Dormagen zwei Würgeschlangen in einer leerstehenden Wohnung in Hackenbroich. Experten der Feuerwehr Düsseldorf mussten eingreifen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit diesem Fund hatte das Ordnungsamt der Stadt Dormagen am Montagabend sicherlich nicht gerechnet und auch die hinzu gerufene Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf war über diesen ungewöhnlicher Notruf vermutlich überrascht. In einer leerstehenden Wohnung in Dormagen, im Ortsteil Hackenbroich, entdeckten Mitarbeiter des Ordnungsamtes unerwartet zwei Würgeschlangen, sie setzten einen Notruf ab und baten die Feuerwehr um Hilfe. Hierfür war die Fachexpertise der Düsseldorfer Reptilienfachgruppe notwendig.

Eine der Schlangen in den Händen des Reptilienfachmannes der Feuerwehr. Foto: Polizei Düsseldorf

So machte sich ein Reptilienfachmann der Feuerwehr Düsseldorf zusammen mit einem weiteren Feuerwehrmann auf den Weg nach Dormagen, um dort bei der Tierrettung zu unterstützen. Die etwa ein Meter langen Schlangen wurden von ihrem Besitzer in der Wohnung zurückgelassen wurden. Der Reptilienexperte der Feuerwehr konnten die Tiere schnell als sogenannte Madagaskar Boas identifizieren. Diese sind zwar ungiftig, können jedoch als Würgeschlangen durchaus sehr große Kräfte aufbringen. Mit Tierfanghaken konnten der Fachmann der Feuerwehr die Schlangen behutsam in eine Transportbox heben.

Nach einer ersten Begutachtung sind die beiden Reptilien wohl auf. Anschließend erfolgt der Transport in einen Tier- und Naturpark nach Brüggen im Kreis Viersen. Hier werden die beiden Madagaskar Boas artgerecht aufgenommen und finden dort ein neues Zuhause. Der Einsatz für die Reptilienfachgruppe der Feuerwehr Düsseldorf war nach ungefähr drei Stunden beendet.

Seit mehr als 20 Jahren hat die Feuerwehr Düsseldorf als einzige Feuerwehr in Deutschland eine Reptilienfachgruppe installiert. Insgesamt sechs Experten haben in dem Bereich einen Sachkundenachweis abgelegt und bilden sich kontinuierlich im Umgang unter anderem mit Würge-, Giftschlagen und anderen Reptilien fort. Somit steht jederzeit ein Fachmann der Feuerwehr Düsseldorf für telefonische Anfragen aber auch für die Unterstützung an der Einsatzstelle zur Verfügung. Im Jahr 2020 unterstütze die Reptilienfachgruppe so bei 45 Einsätze in Düsseldorf und der Umgebung.

Im Vorjahr war diese spezielle Einsatzgruppe der Feuerwehr bereits in Dormagen im Einsatz. Damals wurde im Stadtteil Gohr zunächst eine etwa anderthalb Meter große Schlange neben der B477 entdeckt. Etwas später wurde dann eine zweite Schlange nur etwas weiter gefunden. Beide Schlangen gehören zur Gattung der Boa. Über Herkunft und Halter der Tiere war damals nichts bekannt. Die Schlangen wurden gefangen und in ein auf Reptilien spezialisiertes Tierheim in Düsseldorf gebracht.

(NGZ)