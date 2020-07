Kostenpflichtiger Inhalt: Wassersport in Dormagen : Stand-up-Paddling mit Board aus der Box – ein Selbstversuch

NGZ-Mitarbeiterin Katharina Molzberger ging mit gemietetem Board und Paddel auf den Straberger See. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen NGZ-Mitarbeiterin Katharina Molzberger hat das neue Angebot des Unternehmens Kolula am Straberger See getestet. Boards können an einer Station kontakt- und bargeldlos gemietet werden.