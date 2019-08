Vorfall in Dormagen : Ohne Führerschein und unter Drogen im geklauten Auto

Dormagen Am Mittwoch fiel der Polizei ein Wagen auf, weil er ohne Licht unterwegs war. Der Fahrer stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen. Einen Führerschein hat er nicht.

Am späten Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, wollte eine Polizeistreife auf der Heesenstraße einen Opel kontrollieren. Der Kleinwagen war den Beamten aufgefallen, da er ohne Licht unterwegs war. Auf dem Parkplatz einer Fastfoodkette an der Lübecker Straße gelang es den Ordnungshütern, den 19-jährigen Fahrer zu stoppen, der zunächst die Anhaltezeichen der Beamten missachtet hatte. Eine Erklärung für sein Verhalten war schnell gefunden: Er stand augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss von Drogen. Den Polizisten gegenüber räumte er ein, Tage zuvor Amphetamin und am Abend noch einen Joint konsumiert zu haben. Die Blutprobe entnahm ein Bereitschaftsarzt. Das Ergebnis wird zeigen, ob sich der Verdacht bestätigt. Um seinen Führerschein muss sich der Dormagener keine Sorge machen – er hat keinen. Während der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Opel Corsa am gleichen Tag in Neuss gestohlen worden war. Der junge Mann muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Außerdem kommen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Autodiebstahls und ein weiteres Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz auf ihn zu.