Fürs Drehorgelfest in Dormagen : Offene Probe des Zonser Museumschors

Für das Drehorgelfest am 9. und 10. Juni in Zons hat sich das Team des Kreismuseums Zons etwas Besonderes ausgedacht: Es möchte einen Museumschor bilden, bei dem jeder mitsingen kann. Dabei gehe es nicht um Professionalität, sondern um Freude am gemeinsamen Singen, betont Verena Rangol aus dem Museum.

Gesangliche Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. Vorgetragen werden sollen kölsches Liedgut, Volks- und Nostalgielieder, die fast jeder kennt. Geplant sind unter anderem folgende Lieder: Der Orgelsmann, Da wo die sieben Berge, Mariechen saß weinend im Garten, Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hät., Rut Rut Rut sind die Ruse und ein Schunkelliederpotpourrie. Begleitet wird der Chor von Drehorgelspieler Dieter Hamacher aus Köln, der auch die Lieder ausgesucht hat.

Am Montag, 3. Juni, um 18 Uhr ist Probe im Museum an der Schloßstraße. Die Auftritte sind am Pfingstsonntag, 9. Juni, ab 14 Uhr zur Eröffnung des Drehorgelfestes sowie am Pfingstmontag, 10. Juni, zum Abschluss um 17.30 Uhr. Anmeldung im Museum (02133 53020).

Das Internationale Drehorgelfest in Zons findet in diesem Jahr zum 18. Mal statt. Zum Teil sind Drehorgeln dabei, die über 100 Jahre alt sind. Das Programm: 9. Juni, 12 Uhr bis 17 Uhr, Kunstaktion für Kinder und Erwachsene; 14 Uhr, Eröffnung des Festes vor dem Kreismuseum; 14.30 Uhr bis 18 Uhr, Spiel aller Drehorgeln in den Straßen von Zons, Auftritte der Bänkelgruppen. 10. Juni, 11 Uhr bis 13 Uhr und 14.30 Uhr bis 17 Uhr, Spiel aller Drehorgeln; 11 bis 17 Uhr, Kunstaktion.

(ssc)