Nutrias in Dormagen Sind die Nagetiere eine Bedrohung für die Deiche?

Das Hochwasser der vergangenen Wochen ist abgeebbt. Etliche Wochen war der Rhein über die Ufer getreten, ganze Seen haben sich auf den Wiesen an den Ufern in Dormagen gebildet. Dadurch kamen Nutrias öfter zum Vorschein, weil das Wasser ihre Bauten teilweise zerstört hatte. Manche User auf Facebook äußerten sich verwundert und wussten nicht, was für Tiere das sind. Denn auf den ersten Blick ähneln die Nutrias dem Biber, sie haben jedoch einen runden Schwanz. Wie die Biber leben die Nutrias immer in Wassernähe, hier jedoch in selbst gegrabenen Erdhöhlen im Uferbereich oder in Schilfnestern. In Nordrhein-Westfalen kommt die Art praktisch flächendeckend vor.