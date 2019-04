Wahlen und Ehrungen : Nordrhein-Leichtathleten treffen sich in Knechtsteden

Nordrhein-Leichtathleten treffen sich in Knechtsteden

Hans-Jörg Thomaskamp wird am Sonntag geehrt. Foto: TSV Bayer 04

Knechtsteden (NGZ) Der Leichtathletik-Verband Nordrhein (LVN), mit über 72.000 Mitgliedern fünftgrößter Landesverband im Deutschen Leichtathletik-Verband, veranstaltet am Sonntag, 7. April, im Sportinternat Knechtsteden, Dormagen, seinen Verbandstag.

Turnusmäßig stehen nach dreijähriger Amtsperiode Wahlen für das Geschäftsführende Präsidium an. Der Neusser Sportwissenschaftler Dr. Peter Wastl stellt sich nach 2016 für eine weitere Amtszeit als Präsident zur Wahl. Gegenkandidaten gibt es keine. Auch die anderen Mitglieder des Präsidiums kandidieren weiter für die kommende Amtszeit. Gegenkandidaten gibt es auch hier keine. Lediglich im Amt der Vizepräsidentin Jugend wird es einen Wechsel geben.

Nach der Strukturreform des Landesverbandes im Jahr 2018, in deren Zug die bisherigen 14 Leichtathletikkreise in vier Regionen gebündelt wurden, stehen die Konsolidierung der Strukturreform und die Umsetzung der Leistungssportreform von Bund und Land auf der Ebene des Landesverbandes an.