Preisverleihung in Dormagen Zehn Jahre Fairtrade am Norbert-Gymnasium

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, der auch unter den Ehrengästen am Freitag war, erinnert sich an diesen Tag noch, als wäre er gestern gewesen. „Damals waren meine eigenen Kinder selbst noch Schüler hier an dieser Schule. Ich werde diesen Tag niemals vergessen und bin auch heute noch sehr stolz darauf, dass ich bei diesem Erlebnis dabei sein durfte. Wir waren der erste Kreis in Deutschland, der diese Auszeichnung erhalten hat. Das habe ich nicht selbst gemacht und durfte dennoch dabei sein. Eine große Ehre und mit Sicherheit keine Selbstverständlichkeit für mich." Neben Petrauschke, war auch Bürgermeister Erik Lierenfeld mit vor Ort, um die Schule zu beglückwünschen. „Vor Beginn dieser Auszeichnungsveranstaltung habe ich mir eure Fairtrade-Messe im Foyer ganz genau angeschaut und hatte Gott sei Dank auch die Gelegenheit, mit vielen von euch persönlich zu sprechen", so der Bürgermeister. „Ich war sehr überrascht, von euch zu erfahren, dass es in Deutschland über 200 Millionen alte Handys in den Haushalten gibt, die wertvolle Ressourcen enthalten, die wir aktuell nicht nutzen können, weil diese einfach nicht richtig entsorgt werden. Eigentlich ist es so einfach, auch schon mit kleinen Dingen, etwas für die Zukunft der Umwelt zu tun und nachhaltiger zu werden. Wir alle haben nur diese eine Welt. Wir sollten gemeinsam dafür einstehen und zusammen versuchen, die Umwelt zu schützen, wo es nur geht. Gemeinsam haben wir eine Chance."