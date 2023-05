Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“ Dormagener Jung-Forscher erfolgreich

Julius Tiago Range aus der 5. Klasse beschäftigte sich in seinem Projekt im Selbstversuch mit der Fragestellung, ob 1000 Schritte am Tag, den Blutzuckerspiegel positiv regulieren können, wenn man an Diabetes Typ I erkrankt ist. Julius konnte hier eindrucksvoll nachweisen, dass sich bereits geringe Steigerungen der sportlichen Aktivität (1000 Schritte am Tag = 10 Minuten Gehen) nach dem Essen unabhängig zur Grundaktivität positiv auf die Blutzuckerwerte auswirkten. Außerdem konnten keine zusätzlichen Unterzuckerungen nachgewiesen werden, was ebenfalls als sehr positiv zu werten ist.