Unterhaltung mit Hochkarätern Lisa Feller und andere „Weibsbilder“: Kabarettstars in Dormagen

Stars der Szene kommen auch im ersten Halbjahr des kommenden Jahres nach Dormagen. Tobias Mann mit seiner Erfolgsproduktion „Mann gegen Mann“ am Freitag, 2. Februar 2024, das aus Anke Brausch und Claudia Thiel bestehende Kabarett-Comedy-Duo „Weibsbilder“ mit dem Stück „MalleDiven – Ausgebrannt am Sonnenstrand“ am Samstag, 17. Februar, und Lisa Feller mit „Dirty Talk“ am Sonntag, 17. März, folgen in der Kulturhalle. Simone Solga mit ihrer neuen Produktion „Ist doch wahr!“ am Samstag, 20. April, und die aufstrebende Comedienne Negah Amiri am Freitag, 10. Mai, sorgen für die weiteren Höhepunkte.