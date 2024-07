Kinderbetreuung in Dormagen Stadt hat noch Plätze in Kindertagespflege

Es gibt noch freie Plätze in Dormagener Kindertagespflegestellen. Vorgesehen sind die Plätze für Kinder unter drei Jahren. Kapazitäten gibt es derzeit sowohl in den Einzeltagespflegen als auch in den Großtagespflegen. „Insbesondere in der aktuellen Lage, in der die Kindertagesstätten ausgelastet sind, sind wir sehr froh, mit der Kindertagespflege ein gleichwertiges Angebot in der U3-Betreuung machen zu können. Durch die Vakanzen können wir Eltern unterschiedliche Stundenumfänge anbieten“, sagt Claudia Goldbach, Fachberaterin für Tagespflege.