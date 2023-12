Adventszeit in Dormagen Tolles Programm für Jung und Alt in der Innenstadt

Die Tortenmanufaktur Casa Lupika an der Kölner Straße 52 öffnet am Samstag, 9. Dezember, ihre Backstube für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Gemeinsam werden Lebkuchenmänner gebacken. Das gleiche Angebot gibt es noch einmal am Samstag, 16. Dezember. Eine Anmeldung für die kostenpflichtigen Workshops ist möglich unter Telefon 0157/349 535 61 oder per E-Mail an info@casalupika.de.