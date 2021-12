Aktion in Dormagen-Stürzelberg : Der Nikolaus besucht die Nikolausschule

Stürzelberg Dass die Nikolausschule am 6. Dezember vom Nikolaus persönlich besucht wird, ist eigentlich klar. Wer hinter der Aktion mit viel Herzblut steckt.

Der 6. Dezember ist für alle Kinder in jedem Jahr ein besonderer Tag. Gespannt stehen die Kleinen am Morgen auf, um zu schauen, ob der Nikolaus ihnen etwas in den Stiefel gesteckt hat. Dass der Nikolaustag in der Grundschule in Stürzelberg eine besondere Bedeutung hat, ist auch klar, denn schließlich heißt sie „Nikolausschule“. Jens Schweikart liegt der Tag ganz besonders am Herzen, denn seit vier Jahren schlüpft er am Morgen des 6. Dezember in die Rolle des heiligen Mannes, des Bischofs von Myra. „Es macht so viel Spaß und wenn ich sehe, wie die Kinder mich mit großen, strahlenden Augen anschauen und sich freuen, ist das ein großartiges Gefühl“, sagt der Familienvater aus Stürzelberg.