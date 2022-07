Nächstes Fest in Dormagen : Nievenheimer Schützen feiern mit „neuem“ Montag

Nievenheim „Egerländer All-Stars“ sind die Top-Stars bei freiem Eintritt im Festzelt beim Schützenfest in Nievenheim. Das Königspaar Detlef und Heike Lückgen freut sich, endlich loslegen zu können. Was geplant ist.

Aber der Reihe nach: Das Schützenfest wird traditionell am Freitag (8. Juli) um 18 Uhr mit dem Fassanstich und einem Konzert der Rheinklänge Nievenheim auf dem Salvatorplatz eröffnet. Am Samstag ist um 11.45 Uhr die Eröffnungsandacht in der Pfarrkirche St. Pankratius; am Abend ist der „Tanz für Jung und Alt“ ab 19 Uhr im Festzelt, um 20 Uhr erfolgen Marsch zum Ehrenmal, Großer Zapfenstreich und Fackelzug durch die beiden Orte.